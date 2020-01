Jack Taylor dal 2 gennaio la terza stagione su Giallo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Jack Taylor su Giallo in prima tv la serie tv con Ian Glen Prosegue l’appuntamento su Giallo con la serie irlandese Jack Taylor con protagonista Ian Glen. Dopo gli episodi che sono in realtà dei veri e propri film tv, delle prime due stagioni, arrivano in prima tv al canale canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky, gli episodi della terza stagioni del 2016. La serie tv irlandese è tratta dai celebri romanzi polizieschi di Ken Bruen, uno dei più importanti scrittori irlandesi dell’ultimo ventennio ed è composta da sei episodi della durata di 90 minuti che compongono le prime 2 stagioni realizzate nel 2010 e nel 2013. Nel 2016 è stata rilasciata una terza stagione da 3 episodi. 3×01 La Croce Un ragazzo viene trovato morto crocifisso. Kate chiede a Jack di incontrare la mamma del ragazzo per niente convinta delle indagini della polizia. Nel frattempo Cody si sta per ... Leggi la notizia su dituttounpop

