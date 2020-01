Il dietrofront di Prodi sulle partecipazioni statali (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “La gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio”. La massima espressa da Fabrizio De André in uno dei suoi più celebri testi si applica ampiamente al mondo della politica. Una volta cessata la propria esperienza di governo e cambiata la responsabilità a loro affidata gli esponenti della classe dirigente si fanno molto spesso loquaci sostenitori di piani di ampio respiro, strategie politiche di lungo corso o proposte di rinnovamento in larga parte divergenti da quanto proposto da loro nel momento di gestioni degli affari quotidiani delle istituzioni. Romano Prodi, in questo senso, si è recentemente unito al coro in un editoriale pubblicato per Il Messaggero, in cui l’ex leader dell’Ulivo e due volte presidente del Consiglio rinnega, a parole, l’impostazione da lui seguita come capo del governo e direttore-rottamatore ... Leggi la notizia su it.insideover

