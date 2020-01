Dramma incendi in Australia, almeno 18 vittime: paesi distrutti e migliaia di persone in fuga (Di mercoledì 1 gennaio 2020) È salito a 18 infatti il numero di morti accertati fino a questo momento per l'ondata di incendi che sta devastando il sud dell'Australia. Purtroppo all'appello mancano ancora diverse persone mentre molte altre sono bloccate lungo le coste dove nelle prossime interverranno navi della marina ed elicotteri militari. Leggi la notizia su fanpage

