Capodanno 2020 Aversa, ragazza di 19 anni colpita da un proiettile vagante (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Grave incidente la notte di Capodanno ad Aversa, nella provincia di Caserta. Una ragazza di 19 anni è stata colpita da un proiettile vagante all'addome mentre era affacciata al balcone della sua abitazione. La ragazza, soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Leggi la notizia su napoli.fanpage

