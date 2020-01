Caos in Provincia, Fucci: “Non vi è più una maggioranza. Crisi politica nel centrodestra” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio Provinciale sannita impone di prendere atto che non vi è più allo stato una maggioranza e che si è aperta una seria Crisi politica nel centrodestra, le cui cause vanno rigorosamente approfondite”. Così Vittorio Fucci, presidente di ‘Progetto Sannio’. “L’uscita dalla maggioranza del V. Presidente, amico Domenico Parisi, e di due altri autorevoli esponenti del centrodestra – continua Fucci – richiede un’attenta analisi della situazione politica per verificare se ci sono ancora i margini per un auspicabile recupero dell’unità del centrodestra al di là della discutibilità di ciò a cui la legge Delrio ha ridotto l’ ente Provincia , che manca di una effettiva democratica governance e i cui rappresentanti non sono il frutto della elezione ... Leggi la notizia su anteprima24

