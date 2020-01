Botti di Capodanno: a Roma 36enne perde mano destra, ferito bimbo di 5 anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A Roma e provincia sono stati diversi i feriti per i Botti nella notte di Capodanno. Un 36enne, che stava festeggiando in piazza Guglielmo Marconi, a Frascati, ha subito l’amputazione della mano destra: il petardo che aveva in mano è scoppiato ferendolo gravemente. Un 33enne è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia a causa di due ferite, una all’orecchio e l’altra al collo, provocate dalla fiamma di un petardo. Nella stessa struttura è arrivato anche un bambino di 5 anni, accompagnato dai genitori, a causa di una ferita al polpaccio dovuta all’esplosione di un botto.L'articolo Botti di Capodanno: a Roma 36enne perde mano destra, ferito bimbo di 5 anni Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

