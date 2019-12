TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 5 a sabato 11 gennaio 2020: Eva e Robert si riavvicinano, ma la donna non sa se per lei ed il marito ci sia ancora un futuro… Annabelle è tormentata dal dubbio se Joshua e Denise stiano insieme. Determinata a scoprire la verità, la donna installa una cimice nell’appartamento della sorella! Mentre Michael si appassiona ogni giorno di più al suo lavoro in radio, Natascha decide di intensificare le sue lezioni di recitazione a Valentina. Eva e Robert ritrovano la sintonia di un tempo grazie a dei vecchi ricordi. Proprio quando tra i due coniugi sembra finalmente tornata l’armonia, però, l’uomo scopre che Christoph ha mandato un pacchetto alla moglie dalla Tailandia… Alla porta di Denise si presenta un certo Elmar Lubowitsch: apparentemente interessato ai dipinti nell’atelier della ragazza, il nuovo arrivato nasconde in ... Leggi la notizia su tvsoap

