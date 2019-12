Previdenza complementare: dichiarazione, fondi e agevolazioni (Di martedì 31 dicembre 2019) I dipendenti possono scegliere di lasciare il TFR in azienda o destinarlo ai fondi di Previdenza complementare. In quest’ultimo caso, le somme non rimangono nella disponibilità del datore di lavoro ma vengono versate ad un soggetto terzo (il fondo) che le investe secondo il profilo di rischio scelto dall’aderente. Esistono da un lato i fondi aperti previsti da banche e compagnie di assicurazione e, dall’altro, i fondi chiusi disciplinati dai CCNL e destinati ai soli lavoratori cui si applica l’accordo. Vediamo nel dettaglio la disciplina sulla Previdenza complementare e quali vantaggi porta ad aziende e dipendenti. Previdenza complementare: come funziona, chi può aderire, quando conviene Previdenza complementare: quando fare la dichiarazione Il dipendente entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere se: lasciare il TFR in azienda; destinare il TFR a un fondo di Previdenza ... Leggi la notizia su leggioggi

LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Numeri alla mano, lo stato di salute della previdenza complementare non è così delicato come spesso viene descritto: s… - BrambillaFlavia : RT @PensionieLavoro: Numeri alla mano, lo stato di salute della previdenza complementare non è così delicato come spesso viene descritto: s… - PensionieLavoro : Numeri alla mano, lo stato di salute della previdenza complementare non è così delicato come spesso viene descritto… -