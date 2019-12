Mattarella:lavoro il primo dei problemi

problemi da non sottovalutare" dice Mattarella, a partire dal "lavoro che manca per tanti;forti diseguaglianze;alcune gravi crisi aziendali;l'esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo". Ma "abbiamo ampie possibilità per risolvere questi problemi". "L'Italia riscuote fiducia", assicura, "dobbiamo aver fiducia in noi stessi e impegnarci attivamente nel comune interesse", "Insieme", sottolinea il Presidente,"con spirito di reciproca solidarietà".In particolare bisogna "ridurre il divario tra Nord e Sud Italia".(Di martedì 31 dicembre 2019) "Abbiamoda non sottovalutare" dice, a partire dal "che manca per tanti;forti diseguaglianze;alcune gravi crisi aziendali;l'esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo". Ma "abbiamo ampie possibilità per risolvere questi". "L'Italia riscuote fiducia", assicura, "dobbiamo aver fiducia in noi stessi e impegnarci attivamente nel comune interesse", "Insieme", sottolinea il Presidente,"con spirito di reciproca solidarietà".In particolare bisogna "ridurre il divario tra Nord e Sud Italia".(Di martedì 31 dicembre 2019)

Quirinale : #Mattarella: Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle fut… - Quirinale : #Mattarella: Occorre, al tempo stesso, investire molto sui giovani. Diamo loro fiducia, anche per evitare l’esodo v… - Quirinale : #Mattarella: Abbiamo problemi da non sottovalutare. Il lavoro che manca per tanti anzitutto. Forti diseguaglianze.… -