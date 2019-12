Massimo Di Stefano: l’assessore con le frasi di Mussolini su FB (Di martedì 31 dicembre 2019) “Esprimo il mio sincero apprezzamento per il gesto delle dimissioni dell’amico Massimo Di Stefano dalla carica di assessore comunale”. Così il sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini a proposito delle dimissioni dell’esponente dell’esecutivo a seguito della pubblicazione di un post su facebook in cui citava una frase di Mussolini con la sua foto. “La decisione maturata di rimettere le deleghe attribuitegli, denota maturità e un alto senso di responsabilità – prosegue Travaglini -; sono convinto, infatti, che questa scelta gli porterà frutti anche dallo scranno di consigliere comunale”. Il primo cittadino sottolinea stima e amicizia verso Di Stefano, ma conferma le distanze dal messaggio sul social network. “Ci tengo a ribadire in questa sede che nutro per Massimo un affetto profondo e lo ritengo un amico fraterno, perché ... Leggi la notizia su nextquotidiano

