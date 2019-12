Lenovo ThinkBook 13s, la prova del notebook compatto pensato per il business (Di martedì 31 dicembre 2019) Lenovo con la sua linea Thinkpad è da anni una delle aziende leader per quanto riguarda i notebook destinati ad utenti business, e nel 2019 ha deciso di ampliare la sua offerta in questo ambito verso il basso, puntando con la linea ThinkBook a quegli utenti ed aziende che per questioni di budget tendono ad acquistare modelli destinati al mercato consumer, offrendo dei modelli con prezzi più accessibili senza però rinunciare alla qualità ed alla sicurezza di un prodotto pensato per il business. Abbiamo avuto modo recentemente di provare il ThinkBook 13s, modello con schermo da 13″ in una configurazione dotata di CPU Intel i5-8265U ed 8GB di RAM. Il design del notebook di Lenovo è molto pulito e prevede una colorazione grigia che lo fa ben apparire senza appesantirne le linee. Chi sceglie un notebook da 13″ in genere cerca un dispositivo da poter avere sempre con se, ed a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

