Italia-Stati Uniti, Atp Cup 2020: programma, orari, tv e data. Il calendario completo (Di martedì 31 dicembre 2019) La stagione tennistica 2020 verrà inaugurata dall’ATP Cup, il nuovo torneo per nazioni che si disputerà tra il 3 e il 12 gennaio in Australia e, nello specifico, presso le città di Sydney, Brisbane e Perth. L’Italia è stata inserita nel gruppo D e giocherà dunque a Perth contro Russia, Norvegia e Stati Uniti. Un girone sicuramente non facile per gli azzurri, che dovranno fare a meno di Matteo Berrettini, il quale ha preferito dare forfait per risolvere un piccolo problema addominale in vista degli Australian Open. L’onere e l’onore di fare da portabandiera spetterà dunque a Fabio Fognini, mentre il posto lasciato vacante dal romano sarà occupato da Stefano Travaglia. Dopo gli impegni con Russia (3 gennaio) e Norvegia (5 gennaio), l’ultimo match in programma per l’Italia è previsto per martedì 7 gennaio a partire dalle ore 10.30 Italiane (17.30 ... Leggi la notizia su oasport

