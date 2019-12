Il reddito di cittadinanza è stato un flop e questi numeri lo dimostrano (Di martedì 31 dicembre 2019) reddito di cittadinanza flop: i numeri del fallimento Il reddito di cittadinanza, misura “bandiera” del Movimento 5 Stelle, definita da Beppe Grillo come una manovra finanziaria “straordinaria”, a un anno dalla sua emanazione può essere definitivamente dichiarata una misura fallimentare. I dati comunicati da Anpal sono inequivocabili: a fronte di circa 900mila nuclei familiari coinvolti, e 2,2 milioni di beneficiari, le persone che hanno trovato lavoro sono 18mila. Lo 0,8 per cento. Non solo, nella finanziaria 2020, l’importo allocato per il reddito di cittadinanza è pari a 7.127 miliardi di euro (Open Data del Ministero dell’Economia e delle Finanze), una cifra pari a tre volte l’intero importo stanziato per la tutela e la promozione dei beni culturali, sette volte i contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati, ed equivale all’intero importo stanziato come ... Leggi la notizia su tpi

