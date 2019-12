Il cervo ed il neonato (Di martedì 31 dicembre 2019) Quando il piccolo Connor aveva un mese i suoi genitori avevano intenzione di immortalare i suoi primi momenti di vita averne un ricordo. La famiglia ha contattato un fotografo, di nome Megan Rion, uno specialista in foto per neonati. La famiglia si recò nel Louisiana State Park e mise il piccolo Connor addormentato su una balla di paglia, così come consigliato dal fotografo. Quest’ultimo ha voluto approfittare dei bellissimi colori della natura durante l’autunno e ha anche preso alcune piccole zucche per creare un ambiente speciale. Mentre stava per iniziare a fare la foto all’improvviso è successo qualcosa di incredibile. Dal nulla apparve un cerbiatto della foresta che sembrava volesse fare parte delle foto. Era curioso di Connor e venne ad annusarlo per conoscerlo. Il fotografo, Megan, ha colto l’occasione per scattare splendide fotografie di Connor con il ... Leggi la notizia su bigodino

