Disney+: dopo la fine di The Mandalorian un calo nel numero di abbonati (Di martedì 31 dicembre 2019) Molti fan di Star Wars, dopo la prima stagione di The Mandalorian, sembrano voler cancellare l'abbonamento a Disney+. Disney+ potrebbe subire un netto calo di utenti nei prossimi mesi: dopo la fine di The Mandalorian, che tornerà nel 2020 per una seconda stagione, molte persone stanno cancellando il proprio abbonamento o pensando di farlo. La serie prodotta per Disney+ e ambientata nell'universo di Star Wars ha infatti ottenuto un ottimo successo, rendendo inoltre l'adorabile Baby Yoda una star di queste ultime settimane del 2019, ma i fan della saga non sembrano intenzionati a continuare a pagare per il servizio fino al momento in cui non arriveranno nuovi progetti che li interessano. Sui social molti tweet condivisi online dimostrano ... Leggi la notizia su movieplayer

RaiUno : Continuate a seguirci, dopo #LaBellaeLaBestia live action andrà in onda 'La Bella e La Bestia Un Magico Natale'… - Noovyis : (Disney+: dopo la fine di The Mandalorian un calo nel numero di abbonati) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney+: dopo la fine di The Mandalorian un calo nel numero di abbonati -