Disney, botte in testa a Topolino e principesse palpeggiate: dipendenti denunciano molestie dei turisti (Di martedì 31 dicembre 2019) Percosse in testa, palpate al seno e baci audaci. Tutto questo hanno dovuto sopportare alcuni dipendenti del Walt Disney di Orlando, in Florida, che interpretano nel parco a tema più famoso al mondo Topolino, Minnie e Paperino. Il gruppo di figuranti si sono presentati alla Polizia e hanno denunciato le molestie ricevute dai turisti. Intollerabili, quanto inaspettate. Disneyland, botte in testa a Topolino e principesse palpeggiate: dipendenti denunciano le molestie dei turisti Secondo quanto riportato dal New York Times gli abusi sarebbero stati diversi nel corso dell’anno. Una donna che si trovava nel costume di Topolino è ricorsa all’aiuto dei medici dell’ospedale dopo che una anziana signora ha cominciato a darle botte in testa per dimostrare al suo nipotino che non aveva nulla da temere. La ragazza di 36 anni ha raccontato agli agenti dello sceriffo di Orange County di aver ... Leggi la notizia su urbanpost

