Calendario calcio a 5 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Un 2020 ricco di eventi per il calcio a 5. In primis il campionato di Serie A, con la regular season, i play-off e i play-out che delineeranno il quadro della situazione. Appassionanti, poi, saranno i confronti per la Coppa della Divisione e la Coppa Italia. Un anno speciale visto che l’Italia si giocherà l’accesso alla finale finale dei Mondiali che si disputeranno in Lituania. La compagine di Alessio Musti vorrà rispondere presente e dimostrare il proprio valore. Di seguito il Calendario: Calendario calcio a 5 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi Serie A: 4 gennaio 2020 (16° turno); 11 gennaio 2020 (17° turno); 14 gennaio 2020 (18° turno); 18 gennaio 2020 (19° turno); 8 febbraio 2020 (20° turno); 11 febbraio 2020 (21° turno); 15 febbraio 2020 (22° turno); 22 febbraio 2020 (23° turno); 7 marzo 2020 (24° turno); 10 marzo 2020 (25° turno); 14 marzo 2020 (26° ... Leggi la notizia su oasport

