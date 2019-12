Wanna Marchi e Stefania Nobile | dopo la prigione tengono un corso per diventare perfetti

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) A distanza di anni dalla condanna per truffa aggravata in merito alle controverse televendite, madre e figlia vivono in Albania dove fanno le ristoratrici. La discussa coppia, però, torna clamorosamente sul web con unonline, per insegnare "tutte le migliori tecniche comunicative nel mondo delle vendite".

