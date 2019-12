Wanda Nara a Le Iene | “A letto con me nessuno ha fatto cilecca”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Intervista doppia per Pupo ea Le. Dall’8 gennaio 2020 i due saranno opinionisti del Grande Fratello Vip, che dopo la conduzione di Ilary Blasi passa al timone di Alfonso Signorini, celebre direttore del settimanale Chi. Stuzzicati a da Lee Pupo hanno parlato davvero di tutto, dal numero di partner ai tradimenti. L’argentina ha raccontato persino perché funziona mostrare il fondoschiena sui social e rivela di aver ricevuto molti “insulti sessisti”, anche davanti ai figli. Sotto le lenzuola, confessa, “con mehae giura il suo folle amore per Mauro Icardi: “Non l’ho mai tradito”.a LeSi susseguono le domande piccanti che Lehanno posto alla celebre opinionista argentina, famosa per il matrimonio con Icardi (e prima con Lopez) e persino per il suo animo passionale (come si nota curiosando sui suoi social). Non è ...

