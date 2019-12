Ugolotti esalta il Benevento e si lascia andare a un paragone per la A (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nell’ormai lontano campionato di serie C 2012/2013 ebbe modo di conoscere Oreste Vigorito e il mondo giallorosso. Guido Ugolotti fu chiamato a dirigere il Benevento all’ottava giornata per sostituire Jorge Martinez; sarebbe rimasto alla guida della squadra per sole dieci giornate prima di un nuovo ribaltone tecnico (alla 17^ gli subentrò Guido Carboni). Nel primo pomeriggio, intervistato da Radio Sportiva, l’allenatore toscano ha parlato anche dell’attuale momento del Benevento: “Inzaghi sta dimostrando di saper fare grandi cose in B. Sono contento perché il presidente Vigorito nel tempo ha creato una struttura societaria importante“, ha dichiarato Ugolotti, che ha poi prospettato un certo futuro per la sua ex squadra: “Se tornerà di nuovo in A, il Benevento potrebbe essere il nuovo Chievo. Parliamo ... Leggi la notizia su anteprima24

