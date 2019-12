Torino | bus in fiamme | autista si salva e dà l’allarme

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Un autobus ha preso fuoco questa mattina a, in corso Orbassano, poco dopo essere uscito dal deposito: l’è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i Vigili del fuoco. Non si registrano feriti. I carabinieri stanno indagando per risalire alle cause del rogo.L'articolo: bus insie dà l’allarme Meteo Web.

