Serie D: è morto Raffaele Santagata, giovane calciatore del Casarano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Casarano e tutto il mondo del calcio piange la scomparsa Raffaele Santagata, calciatore di 18 anni in forza alla squadra leccese Lutto nel mondo del calcio. È scomparso all’età di 18 anni Raffaele Santagata, giovane calciatore del Casarano club leccese militante in Serie D. Il popolo rossazzurro si stringe attorno alla famiglia di “Lello“, così come il suo rione, l’ex 219 di Melito, a Nord di Napoli, attaccato a Scampia, dove lo hanno visto crescere. Il portiere era stato ricoverato all’ospedale di Napoli in condizioni gravi dopo una delicata operazione al cervello. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

