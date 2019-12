Rula Jebreal a Sanremo 2020? Polemiche social (Di lunedì 30 dicembre 2019) In attesa di capire se l'indiscrezione di Dagospia si trasformerà in realtà, è già polemica social. La possibile presenza di Rula Jebreal sul palco del Festival di Sanremo 2020 tra le dieci donne volute da Amadeus ha scatenato alcune reazioni critiche in particolare su Twitter (dove è da stamattina tra gli argomenti più discussi). Non c'entra nulla con la musica italiana... e poi non le facevamo schifo? #RulaJebreal pic.twitter.com/tBn4zM7vmO— Bull 71 Leggi la notizia su blogo

giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… - moriggi : RT @nonexpedit: Ancora non conosciamo i nomi dei cantanti del prossimo #Sanremo, ma conosciamo già il nome del conduttore (Amadeus), quello… - fm197544 : RT @mchiarissima: Capite che in un paese dove Barbara D'Urso è il personaggio televisivo più influente Rula Jebreal non sarà mai accettata?… -