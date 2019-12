Pendolari, il 2019 finisce con disagi: Trenord costretta a cancellare 70 corse, 150 treni in ritardo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oltre 70 corse soppresse e circa 150 treni in ritardo. Questo il bilancio di una mattinata di passione per i Pendolari lombardi. Trenord ha comunicato di aver dovuto sopprimere le corse a causa di due diversi problemi sull'infrastruttura ferroviaria, gestita da Rete ferroviaria italiana (Rfi). La circolazione è tornata regolare solo verso le 13. Leggi la notizia su milano.fanpage

