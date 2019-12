Il principe Filippo sta molto meglio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Buone notizie per quanto riguarda la salute del. Il marito della regina Elisabetta II, 98 anni, ricoverato prima di Natale in ospedale, starebbe “”: a dirlo sarebbe stato proprio ilCarlo, “intercettato” dalla folla mentre camminava accanto alla sorella, lassa Anna, per raggiungere la madre nella chiesa St Mary Magdalene, a Sandringham, per la messa domenicale.A riportare la notizia sono stati i media inglesi, tra cui il Daily Mail e l’Express. Stando a quanto sostenuto dai beneinformati, ilavrebbe preferito rimanere al caldo nella tenuta reale e non partecipare alla messa. D’altronde non viene avvistato nella chiesa di Sandringham da almeno un anno.Il consorte della regina ha passato quattro notti in ospedale prima di Natale, sottoponendosi a controlli “in relazione a condizioni ...

