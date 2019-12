Il padre di Greta Thunberg | “Adesso è felice | la sua missione l’ha aiutata a uscire dalla

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ora cheè diventata un’icona mondiale della lotta contro i cambiamenti climatici, ilSvanteè preoccupato per l’eccessivo “odio” che la giovane è costretta ad affrontare da quando ha iniziato la sua battaglia, che però l’ha salvatadepressione: lo ha confessato lo stessodella 16enne in un’intervista alla BBC.adesso è ““, la sual’hadepressione, con cui ha dovuto combattere per “tre o quattro anni“. “È il peggior incubo per un genitore“, ha raccontato Svante. “Mia figlia aveva smesso di parlare, non andava a scuola. Rifiutava il cibo“. Ora la 16enne è “cambiata” ed è “molto“. Qualcuno può pensare che “non sia normale ora, perché è speciale, è molto famosa e tutte queste ...

