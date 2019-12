Guasto a un treno della Circumvesuviana, pendolari a piedi sui binari (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’anno disastroso della Circumvesuviana, che ha ottenuto il poco ambito premio di Legambiente come peggior linea per i pendolari, si chiude con un nuovo Guasto. Circumvesuviana | Ancora un Guasto ad un treno e ancora viaggiatori costretti a scendere sui binari per raggiungere a piedi le stazioni più vicine. L’anno disastroso della Circumvesuviana – che … L'articolo Guasto a un treno della Circumvesuviana, pendolari a piedi sui binari proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

Agenzia_Ansa : Ennesimo guasto al treno, pendolari a piedi sui binari #ANSA La #Circumvesuviana'Hanno contravvenuto alle indicazi… - kospeti : RT @RepubblicaTv: Caos Circum, utenti a piedi sui binari per treno guasto. Il messaggio all'altoparlante: 'Non abbiamo notizie' https://t.c… - cronachecampane : L’Eav denuncia: ‘Il guasto al treno Circum dovuto a un sabotaggio che ha danneggiato i… -