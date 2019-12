Ecco i 50 giochi più venduti su Steam nel 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Come ogni fine anno, Valve ha pubblicato le classifiche dei 50 giochi più venduti su Steam, se negli anni passati avete tenuto d'occhio le precedenti liste non vi stupirete nel trovare ai primi posti giochi come Grand Theft Auto 5, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds e Rainbow Six Siege.Troviamo poi titoli come Halo: The Master Chief Collection, Star Wars Jedi: Fallen Order il porting PC di Red Dead Redemption 2, senza dimenticare poi Resident Evil 2 e Sekiro: Shadows Die Twice. Di seguito potete trovare la classifica con con i titoli della categoria platino, per quella completa potete andare su questo indirizzo. GTA 6 è disponibile su PC, Xbox One, PS4 e console di scorsa generazione.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

