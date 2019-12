E’ un Letizia inossidabile: in B solo un difensore tiene il suo passo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – In una parola, inossidabile. Gaetano Letizia è l’unico giocatore del Benevento a non aver saltato neanche un minuto nel girone di andata. Il terzino sinistro ha giocato tutti i 1.710 minuti disponibili, chiudendo il girone di andata con un’altra grande soddisfazione individuale. Lo stakanovismo di Letizia è da considerarsi quasi unico nel campionato cadetto, visto che dando un’occhiata alle altre squadre soltanto Marco Modolo del Venezia può vantare lo stesso score tra i giocatori di movimento. Gli altri sempre presenti sono infatti tutti portieri: Gori del Pisa, Vicario del Perugia, Paleari dell’Entella, Brignoli dell’Empoli, Micai della Salernitana, Lezzerini del Venezia, Perina del Cosenza, Contini dell’Entella e Cordaz del Crotone. Soltanto per un’inezia a far compagnia a Letizia non c’è ... Leggi la notizia su anteprima24

Letizia inossidabile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Letizia inossidabile