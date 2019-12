È nato il figlio di Alessio Allegri, giocatore di basket di Garbagnate morto per un malore in campo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Undici giorni dopo la morte del padre è nato Liam, figlio del 37enne Alessio Allegri. Alessio, giocatore di basket dell’Osl Garbagnate molto conosciuto e stimato in tutto il Nord Italia, è deceduto a causa di un malore su un campo da gioco a Rho. Gli amici del 37enne hanno creato un sito web che raccoglie le foto più belle del giocatore e potrà fornire un aiuto concreto alla moglie Claudia e al piccolo Liam. Non potrà mai conoscere il suo papà, ma il suo ricordo sarà sicuramente sempre presente durante tutta la sua esistenza. Liam, il figlio del giocatore di basket Alessio Allegri, è nato appena 11 giorni dopo la scomparsa del padre, stroncato da un malore durante una partita nel palazzetto dello sport di Rho e poi deceduto in ospedale. Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre Liam è venuto al mondo, e subito gli amici del padre hanno voluto fargli un regalo speciale: sulla pagina ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

