Dovizioso: “Rossi il mio idolo da bambino. Noi essere umani prima che piloti” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’intervista di Andrea Dovizioso ai microfoni di Speedweek: “Siamo persone normali. Non dobbiamo dimenticare da dove veniamo”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Speedweek per Andrea Dovizioso che non ha intenzione di dimenticare il lungo percorso fatto per arrivare a questi livelli: “prima di tutto siamo persone normali. Non dimentichiamo mai da dove veniamo. Ognuno ha preso la propria strada ma per molti anni abbiamo vissuto come zingari. Non riesce a prendere i soldi della gara nei primi tempi ma gareggi lo stesso grazie all’aiuto dei genitori che fanno quadrare i conti e ti accompagnano ad ogni competizione“. Il sogno MotoGP Il sogno del Dovi si è avverato con l’approdo in MotoGP: “E’ un passo enorme ma non dobbiamo dimenticare dove siamo partiti. Quando torniamo a casa ci piace allenarci con la moto da cross ... Leggi la notizia su newsmondo

