Dopo Veronica, ‘lei’: Armando spiazza ancora tutti a UeD. E lo scoop di fine anno è servito (Di lunedì 30 dicembre 2019) News dal trono di Uomini e Donne Over. Venerdì 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata. L’appuntamento in tv andrà in onda Dopo la pausa per le festività natalizie. La trasmissione si è aperta come di consueto con Gemma Galgani e la sua intricata vicenda sentimentale con Juan Luis. Ma non solo. Si sa che tra i due le cose non stiano andando per il meglio. Pare che Gemma abbia detto ‘basta’ e il dentista lascerà il programma. E all’appello non poteva mancare il nome di Armando Incarnato che, a quanto pare, ha deciso di esporsi non poco. Un vero e proprio passo decisivo quello di Armando, che potrebbe dare una svolta all’intera vicenda. Barbara De Santi sarebbe la donna che Incarnato ha scelto di conoscere meglio. In verità non è andato per le lunghe, decidendo di lasciare il suo numero. Gli appassionati del programma ricorderanno che la scorsa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

