Trasportava auto rubate | ​fermato un immigrato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Cerignola. L', irregolare sul territorio italiano, è in stato di fermo. Arrestati anche due uomini del posto per ricettazione in concorso per un'altrarubata È in stato di fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di ricettazione, unoriginario del Gambia di 25 anni. Il fatto è accaduto a Cerignola, un Comune in provincia di Foggia. Si tratta di un senza fissa dimora trovato alcune sere fa alla guida di un furgone Fiat Ducato sul quale erano state montate delle targhe appartenenti ad un altro veicolo non più in circolazione. L'uomo è stato fermato in via Napoli, nel paese del Foggiano, per un controllo ad un posto di blocco dei carabinieri della stazione locale. All’ interno del mezzo, però, i militari hanno rinvenuto diversi pezzi meccanici e di carrozzeria appartenenti a duevetture. Si ...

OndaradioGargan : CERIGNOLA (FG): TRASPORTAVA NEL FURGONE PEZZI DI AUTO RUBATE. FERMATO - princigallomich : CERIGNOLA – TRASPORTAVA NEL FURGONE PEZZI DI AUTO RUBATE. FERMATO - montagne_paesi : Fuori pericolo i due fratellini feriti a Villa di Serio - Stanno meglio i due fratellini di Milano rimasti coinvolt… -