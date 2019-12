Rissa in studio a Uomini e Donne | i due cavalieri vengono alle mani | Maria De Filippi

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lite al Trono classico diLa settimana scorsa nello6 dell’Elios in Roma c’è stata la registrazione delle nuove puntate del Trono classico di. Standoanticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi sono arrivati quasi. L’ex tronista, che sembra essere il nuovo opinionista del dating show diDe, ha rimproverato in modo pesante Carlo, colpevole di aver trattato in malo modo due sue corteggiatrici, mandandole a quel paese. A quel punto il tronista si è arrabbiato e si è addirittura alzato dal trono andando verso il giovane milanese con tono minaccioso. Carlo Pietropoli tratta malamente le sue corteggiatrici Nell’ultima registrazione del Trono classico di, Carlo Pietropoli ha mostrato un suo lato impetuoso. Il tronista ha prima avuto una ...

