Prescrizione | l’impunità piace a tre quarti del Parlamento | tutti contro la riforma

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Per Italia Viva quella di Bonafede sullaè una “sciagurata“, il Pd vuole cambiarla e ha proposto una sua norma ad hoc, l’obiettivo di Forza Italia è reintrodurla e per questo ha scritto una proposta di legge che l’8 gennaio arriverà in Commissione Giustizia. Tra minacce velate al governo e appelli alla responsabilità istituzionale,dicono la stessa cosa: per come è stata pensata, ladel Guardasigilli terrà in ostaggio i cittadini nelle aule di giustizia per anni e anni. Questa è l’accusa. Allo stesso tempo, però, nessuno ha avanzato uno straccio di proposta che vada nella direzione auspicata, ovvero la riduzione dei tempi dei processi, unica vera strada per impedire che ladiventi l’unico argine alla lentezza della giustizia italiana. Per i partiti invece l’importante è depotenziare o cancellare ...

