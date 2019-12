LIVE Sci alpino | Slalom Lienz 2019 in DIRETTA | che battaglia tra Shiffrin e Vlhova!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA COMBINATA DI BORMIO DALLE ORE 11.00 (DOMENICA 29 DICEMBRE) 10.12: St.Germain ha 38 centesimi di ritardo all’intermedio 10.10: La svedese Swenn Larsson esce subito dopo l’intermedio dove aveva 2 centesimi di vantaggio rispetto a. Peccato 10.09: Gran ritmo anche nel finale per la norvegese Haver Loeseth che si inserisce al terzo posto a sette decimi da10.08: La norvegese Haver Loeseth è davanti all’intermedio per 2 centesimi 10.08: Perde anche lei nel finale ma buona prova per l’austriaca Liensberger che chiude al terzo posto a 76 centesimi da10.07: Liensberger c’è: all’intermedio ha 8 centesimi di ritardo 10.06: Fatica anche nel finale la svizzera Holdener che chiude con 1″12 di ritardo. Ritmo lento per l’elvetica nel muro ...

