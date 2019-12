Francesca Sòdero: la consigliera M5S insultata perché «dovrebbe trombare più spesso» (Di domenica 29 dicembre 2019) La consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle di Tricase Francesca Sòdero ha raccontato su Facebook di essere stata insultata da un altro consigliere al grido di “dovrebbe trombare più spesso”. Questo avviene anche nel Consiglio Comunale di Tricase, in seno al quale ho dovuto sopportare sin dal principio del mandato, aggressioni sessiste ed esternazioni maschiliste da manuale. Ho sempre risposto con leggerezza ed a tono, perché sotto sotto percepisco la frustrazione degli uomini che si dedicano a tali tristi pratiche e ne ho solitamente compassione. Tuttavia, a tutto c’è un limite e non intendo tollerare oltre queste “confidenze”, ragion per cui chiederò alla Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Alessandra Ferrari di farsi portavoce, nel prossimo Consiglio Comunale, di una richiesta di scuse da parte del consigliere comunale che mi ha inviata a “trombare ... Leggi la notizia su nextquotidiano

