Viminale, Alan Kurdi sbarca a Pozzallo

Sbarcheranno ai 32 migranti di nazionalità libica soccorsi ieri dallaa 17 miglia dalla costa del Paese Nordafricano. Ilha infatti assegnato il porto di sbarco alla nave della Ong tedesca Sea Eye. "La decisione è stata assunta per la presenza a bordo di migranti in condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l'evacuazione medica".Dieci minori in tenera età e 5 donne.La Commissione Ue ha già avviato, su richiesta dell'Italia, la procedura per il ricollocamento.(Di sabato 28 dicembre 2019)