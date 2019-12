Striscia la Notizia | Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti dicono addio al tg satirico di

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)edlascianolaLa prima parte della stagione dilasta per essere archiviata. Dallo scorso settembre il tgdi Antonio Ricci ha iniziato la 32esima edizione partendo cone Michelle Hunziker. Successivamente ad ottobre ha subentrato l’altra colonna della trasmissione di Canale 5, ossia. Ma dopo circa tre mesi la coppia stria cederà il passo ai due comici siciliani Ficarra e Picone. Quest’ultimi staranno dietro il bancone del tg dal 7 gennaio all’11 aprile 2020. Intervistati dal periodico TelePiù, Salvo ha detto che non vede l’ora di ritornare alaper parlare di quello che accade in Italia. Mentre Valentino è elettrizzato perché la redazione della trasmissione lavora ai servizi fino a qualche istante prima della messa in onda. Arrivano Ficarra e ...

