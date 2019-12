Stash dei The Kolors chi è | età | peso | altezza | carriera e vita privata

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Antonio Fiordispino, in arteè uno dei componenti della band The. Scopriamo meglio chi è Nome: Antonio Cognome: Fiordispino Data di nascita: 7 luglio del 1989 (30 anni) Luogo di Nascita: Caserta Segno Zodiacale: Cancro: 1,85 cm: 70kg Account Facebook, pseudonimo di Antonio Fiordispino, dopo il diploma si è trasferito a Milano, prima per studiare … L'articolodei Thechi è: età,proviene da www.inews24.it.

homesung : stash dei the kolors lo ricordavo diverso - melissalamitica : @Stash_theKOLORS ho paura dei tuoi genitori che potrebbero diventare aggressivi che non vogliono che il figlio stia… - francescofodera : RT @MusicBoxItalia: #PENSAREMALE dei @TheKolors @Stash_theKOLORS @dani_thekolors con @Elodiedipa è il brano italiano più ascoltato in radio… -