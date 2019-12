Padova | il bambino di 5 mesi finito in coma | non mostra più attività cerebrale

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) È arrivata la triste notizia, ildi 5entrato ine ricoverato all’ospedale di, in terapia intensiva, dopo che sua madre lo ha scosso in modo violento, non presenta più alcunacelebrale. Nelle prossime ore una commissione dovrà presentarsi davanti a lui, per valutare quanto detto. Purtroppo era già stato reso noto, che la situazione del piccolo non aveva speranze. Sua madre, una ragazza di circa 29 anni, è per il momento indagata per lesioni aggravate, ma dopo la morte del, sarà accusata di omicidio colposo. È stato il papà ad allarmare i soccorsi, affermando che suo figlio non respirava, ma senza far parola di ciò che aveva fatto la sua compagna. I medici però, dopo aver visto il piccolo e il suo malessere, hanno subito capito che qualcosa non andava ed ...

