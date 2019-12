Il Giornale | Ibra è un antidepressivo e una coccola consolante ma al Milan serve

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Su Il, Marco Zucchetti scrive delle insidie che si nascondono dietro l’operazioneal. Ci si aspetta molto dal suo arrivo, ma attenzione all’effetto nostalgia, ammonisce. I tifosi rossoneri aspettano da mesi il ritorno di Zlatan, “e si riguardano i filmati dello scudetto 2011. Roba vecchia, ma sempre meglio di qualsiasi deprimente partita attuale. Punto da insana nostalgia, gli occhi lucidi per la polvere di stelle che a San Siro era comune come sabbia nel Sahara e ora è un ricordo tipo i ghiacciai al tempo di Greta, il tifoso accoglieda Messia, da eroe greco che cambia l’inerzia della storia”. Ma c’è qualcosa che deve far riflettere e cioè l’età die la sua cartella clinica. “ha 38 anni, un brutto infortunio lo ha spinto in California, terra di surfisti eccellenti e calciatori declinanti: sicuri che sia la ...

