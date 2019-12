Egitto | bus si schianta contro un camion | 6 morti e 24 feriti

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Incidente choc in: stra due autobus turistici e un. Il bilancio è gravissimo: almeno 6e innumerevoli. Ancora non chiare le dinamiche del sinistro sconcertante. Terribile incidente in. Il tutto è avvenuto proprio nella capitale, a est del Cairo nonché lungo la strada per Ain Sokhna sul Mar rosso. … L'articolo, bus siun: 6e 24proviene da www.inews24.it.

