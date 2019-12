Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019), i giocatori in scadenza nel 2020. Sono diverse le ‘stelle’ pronte a liberarsi ala prossima stagione. ROMA –, i giocatori in scadenza nel 2020. La sessione invernale è ormai alle porte (apertura fissata per il 2 gennaio) ma molte squadre pensano al futuro valutando i possibili colpi a. Le trattative sono in corso con le prime firme sui contratti che possono essere messe da febbraio in poi. Le ‘occasioni’ in Italia In Italia o all’estero, le squadre più forti non si faranno cogliere impreparate. Guardando alla Serie A il grande colpo è rappresentato da Dries Mertens. Il belga è in scadenza con il Napoli e ancora l’accordo per il rinnovo non è stato trovato. Le trattative sono in corso con il belga che spera di riuscire ad arrivare alla fumata bianca ma diverse squadre (tra cui ...

milannewsmondo : Calciomercato, le ‘occasioni’ a parametro zero - zazoomblog : Calciomercato 2020 occasioni svincolati: ci sono anche Ibra e due ex Real Madrid - #Calciomercato #occasioni… - SiamoPartenopei : Inter, Marotta mette le mani avanti: 'Rosa ridotta ma a gennaio guardiamo solo alle occasioni' -