Palermo | agguato in strada | uomo ucciso a colpi di pistola

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)indimentre era impegnato a dare un’occhiata alla sua macchina parcheggiata. Ieri sera, a, unè statodimentre era in. Lo riferisce il sito dell”Ansa’, secondo cui Francesco Paolo Lombardino sarebbe stato raggiunto ad una gamba da… L'articoloindiproviene da www.inews24.it.

zazoomblog : Paura in strada a Palermo agguato a colpi di pistola tre le auto in sosta: muore 47enne - #Paura #strada #Palermo… - LaPresse_news : Palermo, agguato in strada: muore carpentiere 47enne - HeroRadical : Pio La Torre oggi avrebbe compiuto 92 anni se non fosse stato stroncato da un agguato a Palermo. Stessa sorte toccò… -