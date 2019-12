Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – In previsione del calo delle temperature previsto per i prossimi giorni,amo dicon materiale isolante iubicati al di fuori dei fabbricati; inoltre, è opportuno lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell’acqua all’interno delle tubature che, senza flusso, potrebbe congelare e danneggiare l’impianto stesso. Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani), è invece preferibile provvedere alla chiusura della valvola di intercettazione del flusso dell’acqua (chiave d’arresto) posta in prossimità del contatore, svuotare il proprio impianto idraulico dall’acqua presente attraverso i rubinetti eil contatore con materiali isolanti. Gli apparecchi ...

anteprima24 : ** Ondata di freddo, i consigli per proteggere i contatori dal gelo ** - Sardegna24ore : L’ondata di freddo raggiunge l’Isola: temperature a picco fino a Capodanno -