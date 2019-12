LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | gara perfetta di Mayer | attesa per Paris

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADI11.42 L’americano Steven Nyman chiude lontanissimo da: è quinto a 2″23! Distacchi impressionanti. Ora il norvegese Kilde, tra i grandi favoriti di oggi. 11.40pazzesca di. L’austriaco va in testa con 1″25 su Reichelt. Una prestazione, servirà un’impresa per fare meglio. 11.39brilla, 0.34 di vantaggio al secondo rilevamento. Sta attaccando. 11.39 Già 16 centesimi di vantaggio peral primo rilevamento. 11.38 L’austriaco è terzo a 0.61. Ora si entra nel vivo con il connazionale Matthias. 11.37 Striedinger molto basso alla Cercentina, una traiettoria che non paga. E’ dietro di 0.45 al terzo rilevamento. 11.37 2 centesimi di ritardo per l’austriaco al primo intermedio, 6 al secondo. 11.36da dimenticare per ...

