Coppa del mondo di sci | show di Dominik Paris | vince a Bormio sulla Stelvio

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)deldi sci,Uno strepitoso, per il terzo anno consecutivo, la discesa libera dideldi sci a. Lo sciatore azzurro, 30 anni, ha dominato in lungo e in largo la competizione di oggi, venerdì 27 dicembre 2019. Alla fine,ha segnato un tempo di 1’49″56 precedendo lo svizzero Beat Feuz (1’49″95) e l’austriaco Matthias Mayer (1’49″98). Per lui si tratta della quarta vittoria in carriera, a(2012, 2017, 2018 e ora 2019) che si aggiunge anche al successo nel SuperG del 2018. In generale, per lui si tratta della vittoria numero 17 indeldi sci. Felicissimo lo sciatore all’arrivo sul traguardo: “Ho rischiato abbastanza oggi. Alla Carcentina ho perso un po’ di velocità, però mi sono salvato abbastanza bene. ...

Eurosport_IT : “VINCE MICHELA, LA DEA DELLE NEVIIIIIIII” ???? Doppietta azzurra (e bergamasca) in Coppa del Mondo di Snowboard Cro… - Eurosport_IT : Le frecce tricolori sorvolano l'Alta Badia per la gara di Coppa del Mondo... Che spettacolo, orgoglio tutto italian… - ItaliaTeam_it : STUPENDI! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Cervinia vittoria di Michela #Moioli e terzo posto di Sofia… -