Calciomercato | botti di Inter | Juve e Napoli | difensore al Bologna | pazza idea Fiorentina

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il campionato di Serie A è fermo per le feste natalizie ma tra qualche giorno apre la finestra invernale di, tante le notizie che riguardano i club del massimo torneo italiano e non solo, l’intenzione è quella di costruire squadre sempre più all’altezza ed in grado di fare la differenza nella seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie nel dettaglio.– Antonio Conte sta per essere accontentato, sono in arrivo importanti colpi per rinforzare la rosa per tentare l’assalto allo scudetto. Arturo Vidal ha detto sì, pronto un contratto fino al 2022 per il cileno, si tratta di un calciatore in grado di fare ancora la differenza, manca ancora una piccola distanza con il Barcellona ma la fumata bianca sembra imminente. Per la fascia è vicino anche Marcos Alonso, l’aleternativa è Kurzawa.NTUS – Prende sempre più corpo lo ...

aribaus : RT @PirataPantani10: #BoxingDay day colmo di emozioni: #Ibrahimovic NUOVO GIOCATORE DEL #Milan. Il #Calciomercato di gennaio parte con i #b… - PulitiElena : RT @PirataPantani10: #BoxingDay day colmo di emozioni: #Ibrahimovic NUOVO GIOCATORE DEL #Milan. Il #Calciomercato di gennaio parte con i #b… - PirataPantani10 : #BoxingDay day colmo di emozioni: #Ibrahimovic NUOVO GIOCATORE DEL #Milan. Il #Calciomercato di gennaio parte con i… -