Batman Shadows Edition | trama | gameplay e quando esce

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Grande novità per i fan dei titoli della Telltale Games e di: il gioco è tornato in una forma smagliante; andiamo a vedere cosa contiene quest’edizione,e dove uscirà. La doppia vita di Bruce Wayneè la collezione definitiva e completa di tutti gli episodi, con miglioramenti grafici, della Telltale Games; il gioco è un’avventura grafica basata sulle storie di, divisa in due serie (: The Telltale Series e: The Enemy Within). Nella prima stagione andremo a vestire i panni di Bruce Wayne, il quale deve gestire la sua immagine pubblica ed evitare uno scandalo mediatico che riguarda i suoi genitori. Nei panni didovrà fronteggiare il crimine di Gotham (collaborando con la polizia) e combattere un gruppo di terroristi che si fanno chiamare i Children of ...

